Дрон РФ нашли на территории Молдовы — подробности

Найденный в Молдове дрон. Фото: Национальная полиция Молдовы

Российский дрон-приманку, вероятно "Пародия", нашли на Юге Молдовы, возле границы с Украиной. Это не первый случай нахождения таких БпЛа на соседней территории.

Об этом сообщает Национальная полиция Молдовы.

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Где именно нашли дрон

Российский беспилотник нашли вблизи села Салча Тараклийского района. Местные правоохранители изолировали территорию и сейчас ее подробно исследуют специалисты взрывотехнического отдела. Однако предварительный осмотр показал, что взрывчатки в дроне нет.

"Рисков и угроз для безопасности граждан в области нет. На месте продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении полиции Молдовы.

Напомним, недавно мы писали об очередях на границе с Молдовой. А также о сотруднике ТЦК, который за деньги вывозил мужчин за границу.