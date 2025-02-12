Дрон РФ нашли на территории Молдовы — подробности

Дрон РФ нашли в Молдове возле границы с Одесской областью
Российский дрон-приманку, вероятно "Пародия", нашли на Юге Молдовы, возле границы с Украиной. Это не первый случай нахождения таких БпЛа на соседней территории.
Об этом сообщает Национальная полиция Молдовы.
Где именно нашли дрон
Российский беспилотник нашли вблизи села Салча Тараклийского района. Местные правоохранители изолировали территорию и сейчас ее подробно исследуют специалисты взрывотехнического отдела. Однако предварительный осмотр показал, что взрывчатки в дроне нет.
"Рисков и угроз для безопасности граждан в области нет. На месте продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении полиции Молдовы.
Напомним, недавно мы писали об очередях на границе с Молдовой. А также о сотруднике ТЦК, который за деньги вывозил мужчин за границу.
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