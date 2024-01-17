Дрони летіли дуже низько, щоб обійти ППО — Гуменюк про ранкову атаку РФ

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Протягом ночі та ранку 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Більшу частину силам ППО вдалося ліквідувати над морем, однак частина уламків впала на житлові квартали у центральному районі міста.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, інформація про нові "реактивні дрони" не відповідає дійсності. Наразі ще не було зафіксовано жодного випадку їхньої експлуатації.

"Ми розуміємо, що ворог так само не стоїть на місці та намагається знайти нові технології, способи та тактику для того, щоб обійти системи протиповітряної оборони і завдати максимальної шкоди. Але на сьогодні радикальних змін у модифікації дронів ми не фіксуємо", — сказала військова.

Крім того, Гуменюк зазначила, що такі наслідки спричинило те, що дрони летіли занадто низько, тож ударна та паливна частини не були уражені.

Атака на Одеську область

Зазначимо, що під ранок ворог випустив по Одещині протикорабельні ракети типу "Онікс". Вони влучили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

"Ракети поцілили в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Влучили по відкритій території сільськогосподарських угідь. Зруйноване одне з приміщень об'єкта", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.

Також ми писали, що від ворожої атаки постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.