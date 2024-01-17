Дроны летели очень низко, чтобы обойти ПВО — Гуменюк об утренней атаке РФ

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В ночь и утро 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Большую часть сил ПВО удалось ликвидировать над морем, однако часть обломков упала на жилые кварталы в центральном районе города.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, информация о новых "реактивных дронах" не соответствует действительности. Пока еще не было зафиксировано ни одного случая их эксплуатации.

"Мы понимаем, что враг так же не стоит на месте и пытается найти новые технологии, способы и тактику для того, чтобы обойти системы противовоздушной обороны и нанести максимальный вред. Но на сегодняшний день радикальных изменений в модификации дронов мы не фиксируем", — сказала военная.

Кроме того, Гуменюк отметила, что такие последствия повлекло за собой то, что дроны летели слишком низко, поэтому ударная и топливная части не были поражены.

Атака на Одесскую область

Отметим, что к утру враг выпустил по Одесчине противокорабельные ракеты типа "Оникс". Они попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

"Ракеты попали в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Попали по открытой территории сельскохозяйственных угодий. Разрушено одно из помещений объекта", — добавила спикер "Юга".

Напомним, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.

Также мы писали, что от вражеской атаки пострадал Приморский район города, где дрон оккупантов прилетел в жилые дома. На сегодня увеличилось количество пострадавших.