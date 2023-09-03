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Дронова атака на Одещину: поліцейські документують наслідки

3 вересня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки дронової атаки на Одещину
Пошкоджені цивільні об'єкти. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час нічної атаки на припортову інфраструктуру Одеської області є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Поліцейські документують наслідки чергового удару.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували в одного опік плеча, а у другого — оглушення від ударної хвилі.

"Наразі поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного РФ злочину. Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу відбою", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Уламки ударних літальних апаратів влучили на територію приватної садиби та по об'єктах припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яку було ліквідовано силами ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години. За інформацією військових, вдалося знищити 22 ударні БпЛА з 25.

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