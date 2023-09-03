Наслідки дронової атаки на Одещину

Дронова атака на Одещину: поліцейські документують наслідки
Під час нічної атаки на припортову інфраструктуру Одеської області є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Поліцейські документують наслідки чергового удару.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували в одного опік плеча, а у другого — оглушення від ударної хвилі.
"Наразі поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного РФ злочину. Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога", а відразу прямувати в укриття і перебувати там до сигналу відбою", — йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки
Уламки ударних літальних апаратів влучили на територію приватної садиби та по об'єктах припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яку було ліквідовано силами ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години. За інформацією військових, вдалося знищити 22 ударні БпЛА з 25.