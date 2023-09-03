Последствия дроновой атаки на Одесщину

Поврежденные гражданские объекты. Фото: Нацполиция

Во время ночной атаки на припортовую инфраструктуру Одесской области есть разрушение и повреждение гражданских объектов. Полицейские документируют последствия очередного удара.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, предварительно установлено, пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у другого оглушение от ударной волны.

"Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства совершенного РФ преступления. Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигнал "Воздушная тревога", а сразу направляться в укрытие и находиться там до сигнала отбоя", — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Обломки ударных летательных аппаратов попали на территорию частного дома и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар, который был ликвидирован силами ГСЧС.

Напомним, сегодня ночью враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов. По информации военных, удалось уничтожить 22 ударных БпЛА из 25.