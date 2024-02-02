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Дронова атака на Одесу — екологи порахували збитки від удару 17 січня

2 лютого 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дронова атака на Одесу — екологи порахували збитки від удару 17 січня
Наслідки падіння уламків дронів в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі та зранку 17 січня російські окупанти атакували Одесу протикорабельними ракетами, які влучили у житлові будинки. Екологи підрахували, скільки збитків зазнала держава від цього удару.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Внаслідок дронового удару було пошкоджено одразу чотири обʼєкти, серед яких: 17-поверховий житловий будинок у Хаджибейському районі, склади підприємства у Пересипському районі, житлові будинки у Приморському районі. Зазначимо, що в одному з них ворожий дрон не здетонував та влетів у перші поверхи. 

Екологи зафіксували засмічення металевими уламками та будівельними відходами земельної ділянки площею понад 300 квадратних метрів. Це завдало державі екологічних збитків понад 30 мільйонів гривень. 

"Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків. 

Також ми писали, що протягом ночі та ранку 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Більшу частину силам ППО вдалося ліквідувати над морем, однак частина уламків впала на житлові квартали у центральному районі міста. 

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дрон Шахід-136
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