Дроновая атака на Одессу — экологи посчитали ущерб от удара 17 января

Последствия падения обломков дронов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ночью и утром 17 января российские оккупанты атаковали Одессу противокорабельными ракетами, попавшими в жилые дома. Экологи подсчитали, сколько ущерба понесло государство от этого удара.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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В результате дронового удара были повреждены сразу четыре объекта, среди которых: 17-этажный жилой дом в Хаджибейском районе, склады предприятия в Пересыпском раойне, жилые дома в Приморском районе. Отметим, что в одном из них вражеский дрон не сдетонировал и влетел в первые этажи.

Экологи зафиксировали засор металлическими обломками и строительными отходами земельного участка площадью более 300 квадратных метров. Это нанесло государству экологический ущерб более 30 миллионов гривен.

"Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.

Также мы писали, что ночью и утром 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Большую часть сил ПВО удалось ликвидировать над морем, однако часть обломков упала на жилые кварталы в центральном районе города.