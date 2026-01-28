Відео
Головна Одеса Дроновий удар по Одесі — є влучання по території монастиря

Дроновий удар по Одесі — є влучання по території монастиря

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 00:24
Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня 2026 року
Термінова новина

Пізно ввечері у вівторок, 27 січня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У Київському районі БпЛА влучив по території православного монастиря.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня 

Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, але дані ще уточнюють. 

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
