Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня 2026 року

Дроновий удар по Одесі — є влучання по території монастиря
Дата публікації: 28 січня 2026 00:24
Пізно ввечері у вівторок, 27 січня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У Київському районі БпЛА влучив по території православного монастиря.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня
Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, але дані ще уточнюють.
