Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня 2026 року

Термінова новина

Пізно ввечері у вівторок, 27 січня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. У Київському районі БпЛА влучив по території православного монастиря.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Одеси ввечері 27 січня

Спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, але дані ще уточнюють.

Новина доповнюється