Обстріл Одеси 27 січня — в місті оголосили День жалоби

Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 27 січня здійснили масовану атаку на Одесу. Через це 28 січня в місті оголосили День жалоби.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомили в мерії міста.

Реклама

Читайте також:

День жалоби в Одесі 28 січня

Цієї ночі армія РФ атакувала Одесу ударними дронами. Масована атака ворога призвела до загибелі людей. Через це в місті 28 січня оголосили День жалоби.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня в Одесі лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок обстрілу в місті загинули троє людей, а також є постраждалі. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина.

Зараз люди досі оговтуються після масованої атаки. Одні самотужки розгрібають скло у своїх квартирах, інші надіються на диво біля завалів, де працюють рятувальники з собаками.