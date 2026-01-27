Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі оголосили День жалоби після масованої атаки росіян

В Одесі оголосили День жалоби після масованої атаки росіян

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:49
Обстріл Одеси 27 січня — в місті оголосили День жалоби
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 27 січня здійснили масовану атаку на Одесу. Через це 28 січня в місті оголосили День жалоби.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомили в мерії міста. 

Реклама
Читайте також:

День жалоби в Одесі 28 січня

Цієї ночі армія РФ атакувала Одесу ударними дронами. Масована атака ворога призвела до загибелі людей. Через це в місті 28 січня оголосили День жалоби. 

На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності  рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 січня в Одесі лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок обстрілу в місті загинули троє людей, а також є постраждалі. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина.

Зараз люди досі оговтуються після масованої атаки. Одні самотужки розгрібають скло у своїх квартирах, інші надіються на диво біля завалів, де працюють рятувальники з собаками. 

Одеса обстріли дрони війна в Україні День жалоби
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації