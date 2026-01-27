Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе объявили День траура после массированной атаки россиян

В Одессе объявили День траура после массированной атаки россиян

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:49
Обстрел Одессы 27 января — в городе объявили День траура
Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 января осуществили массированную атаку на Одессу. Из-за этого 28 января в городе объявили День траура.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщили в мэрии города.

Реклама
Читайте также:

День траура в Одессе 28 января

Этой ночью армия РФ атаковала Одессу ударными дронами. Массированная атака врага привела к гибели людей. Из-за этого в городе 28 января объявили День траура.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, в ночь на 27 января в Одессе раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

В результате обстрела в городе погибли три человека, а также есть пострадавшие. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок.

Сейчас люди до сих пор приходят в себя после массированной атаки. Одни самостоятельно разгребают стекла в своих квартирах, другие надеются на чудо у завалов, где работают спасатели с собаками.

Одесса обстрелы дроны война в Украине День траура
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации