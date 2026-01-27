Обстрел Одессы 27 января — в городе объявили День траура

Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 января осуществили массированную атаку на Одессу. Из-за этого 28 января в городе объявили День траура.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщили в мэрии города.

День траура в Одессе 28 января

Этой ночью армия РФ атаковала Одессу ударными дронами. Массированная атака врага привела к гибели людей. Из-за этого в городе 28 января объявили День траура.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, в ночь на 27 января в Одессе раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

В результате обстрела в городе погибли три человека, а также есть пострадавшие. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок.

Сейчас люди до сих пор приходят в себя после массированной атаки. Одни самостоятельно разгребают стекла в своих квартирах, другие надеются на чудо у завалов, где работают спасатели с собаками.