Главная Одесса Дроновый удар по Одессе — есть попадание по территории монастыря

Дата публикации 28 января 2026 00:24
Последствия обстрела Одессы вечером 27 января 2026 года
Срочная новость

Поздно вечером во вторник, 27 января, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В Киевском районе БпЛА попал по территории православного монастыря.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела Одессы вечером 27 января

Вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, но данные еще уточняют.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
