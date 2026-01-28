Последствия обстрела Одессы вечером 27 января 2026 года

Дроновый удар по Одессе — есть попадание по территории монастыря
Дата публикации 28 января 2026 00:24
Поздно вечером во вторник, 27 января, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В Киевском районе БпЛА попал по территории православного монастыря.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Вспыхнул пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, но данные еще уточняют.
