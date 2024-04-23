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Дроновий удар по Одесі — лікар розповів про стан постраждалих

23 квітня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дроновий удар по Одесі — лікар розповів про стан постраждалих
Наслідок влучання збитого БпЛА в Одесі 23 квітня. Фото: Одеська ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок дронової атаки по Одещині уламки збитого БпЛА влучили у житловий сектор. За попередніми даними, постраждало дев'ятеро людей, з яких четверо — діти. Постраждалим наразі надається необхідна допомога у медичних закладах міста.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив лікар міського медзакладу Вадим Стоєв.

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Стан постраждалих

Стан двох постраждалих мешканців будівлі, у яку влучив збитий дрон, стабільний. Наразі обом пацієнтам,  1990 та 1953 років народження, вже надана необхідна медична допомога, вони перебувають у стані середньої важкості.

"До нас каретою було доставлено двоє постраждалих. Це пацієнти 1990 року народження та пацієнт 1953 року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом кінцівки, забита черепно-мозкова травма. Зараз стан їхній середньої важкості, все необхідне було зроблено", — зазначив лікар Вадим Стоєв.

Щодо психологічного стану пацієнтів, Вадим Стоєв зазначив, що обидві людини налякані та з ними працює психолог. Усі необхідні операції лікарі проводитимуть лише після того, як стан постраждалих стане стабільним.

"Звичайно, пацієнти налякані. Ми їх зараз заспокоїмо, з ними працює психолог. У нас все це є.  Будемо проводити операції на кінцівках та лопатках після стабілізації їхнього стану", — зазначив лікар.

Раніше ми писали, що ворог вкотре випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.

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