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Нічна атака на Одесу — кількість постраждалих росте

23 квітня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нічна атака на Одесу — кількість постраждалих росте
Рятувальники усувають наслідки атаки по Одесі 23 квітня. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти. 

Про це повідомляють в пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Наслідки атаки

В Одесі збитий дрон влучив по житловому сектору, пошкоджено крамниці та об'єкти цивільної інфраструктури. За інформацією голови Одеської ОВА, є постраждалі серед цивільного населення, з них четверо дітей.

"Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, 4 з них — діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року", — зазначив Олег Кіпер. 

За словами Олега Кіпера, троє дорослих  госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані  середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації та отримали всю необхідну допомогу на місці.Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. 

Прокурори Одеської області вже почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

"Огляд триває, прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Робота ППО

За інформацією Сил оборони півдня України, всього за ніч на території південних регіонів вдалося збити 11 дронів. Сім з них — на Одещині, та чотири — на Миколаївщині.

Раніше ми писали, що  внаслідок нічної російської атаки в ніч проти 23 квітня в Одесі пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14-ти квартирах. Рятувальники допомогли вибратися з-під завалів 34 українцям, троє з яких — діти.

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