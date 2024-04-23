В Одесі внаслідок нічної атаки Росії постраждали 7 осіб, пошкоджені житлові будинки

В Одесі внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки. Фото: Telegram/Геннадій Труханов

За попередньою інформацією, внаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждали 7 осіб, з них — 2 дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14-ти квартирах.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомив одеський міській голова Геннадій Труханов.

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За уточненими даними, працівники ДСНС допомогли вибратися з-під завалів 34 українцям, троє з яких діти. Постраждали 2 дітей та 5 дорослих — їм надається медична допомога.

Фото з Telegram/Геннадій Труханов

Фото з Telegram/Геннадій Труханов

Фото з Telegram/Геннадій Труханов

Фото з Telegram/Геннадій Труханов

Фото з Telegram/Геннадій Труханов 1 / 5

"Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам", — написав у своєму телеграм-каналі Труханов.

Скриншот з Telegram/Геннадій Труханов

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Нагадаємо, вночі 23 квітня вибухи пролунали у Києві. Пізніше у Київміськадміністрації повідомили про роботу ППО у столиці.

До слова, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.