Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов arrow

П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов

23 квітня 2024 05:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Одесі внаслідок нічної атаки Росії постраждали 7 осіб, пошкоджені житлові будинки
В Одесі внаслідок російських обстрілів зруйновані будинки. Фото: Telegram/Геннадій Труханов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

За попередньою інформацією, внаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждали 7 осіб, з них — 2 дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14-ти квартирах. 

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомив одеський міській голова Геннадій Труханов

Читайте також:

Росія вночі атакувала Одесу 

За уточненими даними, працівники ДСНС допомогли вибратися з-під завалів 34 українцям, троє з яких діти. Постраждали 2 дітей та 5 дорослих — їм надається медична допомога.   

  • П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов - фото 1
    Фото з Telegram/Геннадій Труханов
  • П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов - фото 2
    Фото з Telegram/Геннадій Труханов
  • П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов - фото 3
    Фото з Telegram/Геннадій Труханов
  • П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов - фото 4
    Фото з Telegram/Геннадій Труханов
  • П'ять дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок російського удару по Одесі — Труханов - фото 5
    Фото з Telegram/Геннадій Труханов
1 / 5

"Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам", — написав у своєму телеграм-каналі Труханов.

null
Скриншот з Telegram/Геннадій Труханов

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, вночі 23 квітня вибухи пролунали у Києві. Пізніше у Київміськадміністрації повідомили про роботу ППО у столиці. 

До слова, вночі проти 22 квітня ворог спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.

Одеса
війна
обстріли

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри