В Одессе в результате ночной атаки России пострадали 7 человек, повреждены жилые дома

Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе — Труханов
По предварительной информации, в результате ночной российской атаки в Одессе пострадали 7 человек, из них — 2 дети. Повреждены жилые дома, сильные разрушения в 14-ти квартирах.
Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил одесский городской глава Геннадий Труханов.
Россия ночью атаковала Одессу "шахедами"
По уточненным данным, работники ГСЧС помогли выбраться из-под завалов 34 украинцам, трое из которых дети. Пострадали 2 детей и 5 взрослых, им оказывается медицинская помощь.
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Фото из Telegram/Геннадий Труханов
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Фото из Telegram/Геннадий Труханов
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Фото из Telegram/Геннадий Труханов
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Фото из Telegram/Геннадий Труханов
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Фото из Telegram/Геннадий Труханов
"Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам", — написал в своем телеграмм-канале Труханов.
Новость дополняется.
Напомним, ночью 23 апреля взрывы прогремели в Киеве. Позже в Киевгорадминистрации сообщили о работе ПВО в столице.
К слову, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон.
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