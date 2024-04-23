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Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе — Труханов

23 апреля 2024 05:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Одессе в результате ночной атаки России пострадали 7 человек, повреждены жилые дома
В Одессе в результате российских обстрелов разрушены дома. Фото: Telegram/Геннадий Труханов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По предварительной информации, в результате ночной российской атаки в Одессе пострадали 7 человек, из них — 2 дети. Повреждены жилые дома, сильные разрушения в 14-ти квартирах.

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил одесский городской глава Геннадий Труханов.

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По уточненным данным, работники ГСЧС помогли выбраться из-под завалов 34 украинцам, трое из которых дети. Пострадали 2 детей и 5 взрослых, им оказывается медицинская помощь.

  • Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе - Труханов - фото 1
    Фото из Telegram/Геннадий Труханов
  • Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе - Труханов - фото 2
    Фото из Telegram/Геннадий Труханов
  • Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе - Труханов - фото 3
    Фото из Telegram/Геннадий Труханов
  • Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе - Труханов - фото 4
    Фото из Telegram/Геннадий Труханов
  • Пять взрослых и двое детей пострадали в результате российского удара по Одессе - Труханов - фото 5
    Фото из Telegram/Геннадий Труханов
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"Пересыпская районная администрация разворачивает на месте оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим одесситам", — написал в своем телеграмм-канале Труханов.

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Скриншот из Telegram/Геннадий Труханов

Новость дополняется.

Напомним, ночью 23 апреля взрывы прогремели в Киеве. Позже в Киевгорадминистрации сообщили о работе ПВО в столице.

К слову, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон.

Одесса
война
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