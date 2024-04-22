Нічна атака на Одещину — прокурори почали розслідування

Наслідки нічного обстрілу Одещини. Фото: Сили оборони півдня України.

Вночі проти 22 квітня ворог на спрямував на Одеську область ударні безпілотники та розвідувальний дрон. Внаслідок ударів в області є пошкодження інфраструктури в житловому районі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі триває огляд пошкоджень.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення та сільськогосподарська техніка фермерського господарства. Огляд триває, прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.



Пошкодження внаслідок влучання. Фото: Сили оборони півдня України

Зруйнована техніка. Фото: Сили оборони півдня України

Згоріла техніка. Фото: Сили оборони півдня України

Скільки цілей збили

У Повітряних Силах зазначають, що у ніч на 22 квітня росіяни атакували сімома ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в Криму. Також були випущені три зенітні керовані ракети С-300/С-400 із окупованої Донеччини.



"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА, а близько семи годин ранку — БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", — зазначив Микола Олещук.

Уламок збитого БпЛА на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України

Уламок збитого БпЛА на Одещині. Фото: Сили оборони півдня України



Нагадаємо, що в Одеській області кількість постраждалих унаслідок вчорашнього удару з боку російських загарбників зросла до чотирьох. Серед поранених троє чоловіків та одна жінка.



Ми також повідомляли, що ввечорі 20 квітня російські терористи атакували Одещину, випустивши з літаків стратегічної авіації три ракети по приватному сектору. Унаслідок падіння уламків пошкоджено пів сотні будинків, ще два повністю зруйновано.