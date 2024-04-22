Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование
Ночью против 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. В результате ударов в области повреждение инфраструктуры в жилом районе.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Атака на Одессу — что известно
Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В настоящее время идет осмотр повреждений.
"В результате вражеской атаки повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника фермерского хозяйства. Обзор продолжается, прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ" , — говорится в сообщении.
Сколько целей сбили
В Воздушных Силах отмечают, что в ночь на 22 апреля россияне атаковали семью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда в Крыму. Также были выпущены три зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из оккупированной Донбасса.
"В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено пять ударных БпЛА, а около семи часов утра - БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все беспилотники сбиты в Одесской области", — отметил Николай Олещук.
Напомним, что в Одесской области количество пострадавших в результате вчерашнего удара со стороны российских захватчиков возросло до четырех. Среди раненых трое мужчин и одна женщина.
Мы также сообщали, что вечером 20 апреля российские террористы атаковали Одесскую область, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждено полсотни домов, еще два полностью разрушены.
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