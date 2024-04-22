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Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование

22 апреля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование
Последствия ночных обстрелов Одесчины. Фото: Силы обороны юга Украины.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ночью против 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. В результате ударов в области повреждение инфраструктуры в жилом районе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В настоящее время идет осмотр повреждений.

"В результате вражеской атаки повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника фермерского хозяйства. Обзор продолжается, прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ" , — говорится в сообщении.

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Повреждения в результате попадания. Фото: Силы обороны юга Украины
Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование - фото 2
Разрушена техника. Фото: Силы обороны юга Украины
Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование - фото 3
Сгорелая техника. Фото: Силы обороны юга Украины

Сколько целей сбили

В Воздушных Силах отмечают, что в ночь на 22 апреля россияне атаковали семью ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда в Крыму. Также были выпущены три зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из оккупированной Донбасса.

"В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено пять ударных БпЛА, а около семи часов утра - БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все беспилотники сбиты в Одесской области", — отметил Николай Олещук.

Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование - фото 4
Обломок сбитого БпЛА в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины
Ночная атака на Одесчину — прокуроры начали расследование - фото 5
Обломок сбитого БпЛА в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины


Напомним, что в Одесской области количество пострадавших в результате вчерашнего удара со стороны российских захватчиков возросло до четырех. Среди раненых трое мужчин и одна женщина.

Мы также сообщали, что вечером 20 апреля российские террористы атаковали Одесскую область, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждено полсотни домов, еще два полностью разрушены.

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