Ночная атака на Одессу — количество пострадавших растет

Спасатели устраняют последствия атаки по Одессе 23 апреля. Фото: ГСЧС

Ночью против 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БПЛА попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

Об этом сообщают в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Последствия атаки

В Одессе сбитый дрон попал по жилому сектору, повреждены магазины и объекты гражданской инфраструктуры. По информации главы Одесской ОВА, есть пострадавшие среди гражданского населения, из них четверо детей.

"В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе пострадали 9 человек, 4 из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года", — отметил Олег Кипер.

По словам Олега Кипера, трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации и получили всю необходимую помощь на месте. Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Прокуроры Одесской области уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Обзор продолжается, прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Работа ПВО

По информации Сил обороны юга Украины, всего за ночь на территории южных регионов удалось сбить 11 дронов. Семь из них — в Одесской области, и четыре — в Николаевской области.

Ранее мы писали, что в результате ночной российской атаки в ночь на 23 апреля в Одессе повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14-ти квартирах. Спасатели помогли выбраться из-под завалов 34 украинцам, трое из которых – дети.