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Дроновый удар по Одессе — врач рассказал о состоянии пострадавших

23 апреля 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дроновый удар по Одессе — врач рассказал о состоянии пострадавших
Следствие попадания сбитого БПЛА в Одессе 23 апреля. Фото: Одесская ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате дроновой атаки по Одесчине обломки сбитого БпЛА попали в жилищный сектор. По предварительным данным, пострадали девять человек, из которых четверо — дети. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в медицинских учреждениях города.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил врач городского медучреждения Вадим Стоев.
 

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Состояние пострадавших

Состояние двух пострадавших жителей здания, в которое попал сбитый дрон, стабильное. На данный момент обоим пациентам, 1990 и 1953 года рождения, уже оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в состоянии средней тяжести.

"К нам каретой были доставлены двое пострадавших. Это пациенты 1990 года рождения и пациент 1953 года рождения. У пострадавших есть перелом лопатки, перелом конечности, забита черепно-мозговая травма. Сейчас состояние их средней тяжести, все необходимое было сделано", — отметил врач Вадим Стоев.
 

Дроновый удар по Одессе — врач рассказал о состоянии пострадавших - фото 1
Вадим Стоев, врач городского медицинского учреждения Одессы. Фото: Новини.LIVE

Относительно психологического состояния пациентов Вадим Стоев отметил, что оба человека напуганы и с ними работает психолог. Все необходимые операции врачи будут проводить только после того, как состояние пострадавших станет стабильным.

"Конечно, пациенты напуганы. Мы их сейчас успокоим, с ними работает психолог. У нас все это есть. Будем проводить операции на конечностях и лопатках после стабилизации их состояния" , — отметил врач.

Ранее мы писали, что враг еще раз выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

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