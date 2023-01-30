ДТЕК намагається забезпечити одеситів світлом хоча б на чотири години на добу

Ремонтні роботи будуть тривалими

Станом на 30 січня ситуація в енергосистемі Одеської області лишається складною. Найкритичніша ситуація саме в Одесі та Одеському районі.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"26 січня рф зруйнувала ракетами одразу дві підстанції та високовольтні мережі. Через це немає технічної можливості передавати та розподіляти електроенергію на Одесу та Одеський район. На зруйнованих підстанціях НЕК Укренерго все ще виконують роботи з розчистки завалів після влучання ракет. Судячи з масштабу пошкоджень обох підстанцій, ремонтні роботи будуть тривалими", — йдеться в повідомленні.

Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.

На Одещині діють екстрені відключення

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.

Ліміти можуть збільшити

Для Одеської області хочуть збільшити ліміти споживання електроенергії. Відповідне питання обговорили з керівництвом Міненерго та Укренерго. За словами Марченка, він очікує позитивного рішення й погоджується з тим, що Одеський ДТЕК повинен нести відповідальність за недотримання графіків.

Тим часом в Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога.