ДТЭК пытается обеспечить одесситов светом хотя бы на четыре часа в сутки
На 30 января ситуация в энергосистеме Одесской области остается сложной. Самая критическая ситуация именно в Одессе и Одесском районе.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
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"26 января рф разрушила ракетами сразу две подстанции и высоковольтные сети. Поэтому нет технической возможности передавать и распределять электроэнергию на Одессу и Одесский район. На разрушенных подстанциях НЭК Укрэнерго все еще выполняют работы по расчистке завалов после попадания ракет. Судя по масштабу повреждений обеих подстанций, ремонтные работы будут длительными", — говорится в сообщении.
В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные все еще ведутся.
В Одесской области действуют экстренные отключения
Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.
Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.
Лимиты могут увеличить
Для Одесской области хотят увеличить лимиты потребления электроэнергии. Соответствующий вопрос обсудили с руководством Минэнерго и Укрэнерго. По словам Марченко, он ожидает положительного решения и согласен с тем, что Одесский ДТЭК должен нести ответственность за несоблюдение графиков.
Между тем, в Укрэнерго подчеркивают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.