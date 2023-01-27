Одеса не зможе повернутися до прогнозованих графіків ще до кінця січня
Роботи з повернення світла для мешканців Одещини триватимуть до кінця січня. Ситуація з електропостачанням лишається складною, тож вимушено діють екстрені відключення.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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Енергетики готують новий графік з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
"Він дозволить споживачам в Одеській області орієнтуватися, коли в їхніх будинках стабільно буде електроенергія і коли її точно не буде. Графік буде опубліковано на офіційних ресурсах компанії щойно завершаться роботи з відновлення енергооб’єктів і вдасться стабілізувати ситуацію", — йдеться в повідомленні.
Атака рф
Вчорашній ракетний удар рф по Одещині сильно пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури. Одеситам слід бути готовими до тривалих відключень світла.
Дефіцит електроенергії був й раніше. Він пов’язаний з атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через це жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Тим часом в Укренерго наголошують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах.
Де зарядити гаджети
Зазначимо, що від початку блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті. В місті їх вже понад 250.
Куди звертатися у разі відсутності світла
Якщо у вас тривало не з’являється світло, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.