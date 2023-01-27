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Одесса не сможет вернуться к прогнозируемым графикам еще до конца января

27 января 2023 19:00
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Одесса не сможет вернуться к прогнозируемым графикам еще до конца января
Ситуация со светом до сих пор критическая
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

Работы по возвращению света для жителей Одесской области будут продолжаться до конца января. Ситуация с электроснабжением остается сложной, поэтому вынужденно действуют экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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"Он позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия и когда ее точно не будет. График будет опубликован на официальных ресурсах компании, как только завершатся работы по восстановлению энергообъектов и удастся стабилизировать ситуацию" , — говорится в сообщении.

Атака рф

Вчерашний ракетный удар россии по Одесчине сильно повредил объект энергетической инфраструктуры. Одесситам следует быть готовыми к длительным отключениям света.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он связан с атакой России 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно поэтому жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Между тем, в Укрэнерго подчеркивают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам.

Где зарядить гаджеты

Отметим, что с начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте . В городе их уже больше 250.

Куда обращаться в случае отсутствия света

Если у вас долго не появляется свет, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.

 

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