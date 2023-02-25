Мешканці Приморського району Одеси будуть частково без світла

ДТЕК попереджає: у яких районах Одеси чекати перебоїв зі світлом
Відключення, але не за графіком сьогодні, 25 лютого спіткає мешканців Приморського району. Однак запасатися свічками не варто, відключення будуть нетривалими.
Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.
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"В період з 12:00 до 14:00 можливі невеликі перерви в електропостачанні для клієнтів Приморського району. Ці роботи проводяться для зменшення мережевих обмежень та забезпечення клієнтів надійним електропостачанням", — йдеться у повідомленні.
Річ у тому, що в регіоні триває ремонт частини енергооб’єктів, пошкоджених ракетними ударами. Енергетики будуть проводити роботи на етапі перепідключення високовольтного обладнання.
"Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін. Просимо поставитися до ситуації з розумінням", — додали у повідомленні компанії.
Ситуація в енергосистемі Одещини
В Одеській області та Одесі в тестовому режимі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони застосовуються через дефіцит пропускної спроможності мереж. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.