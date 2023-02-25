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ДТЕК попереджає: у яких районах Одеси чекати перебоїв зі світлом

25 лютого 2023 11:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Мешканці Приморського району Одеси будуть частково без світла
Енергетики проводять перепідключення обладнання
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Відключення, але не за графіком сьогодні, 25 лютого спіткає мешканців Приморського району. Однак запасатися свічками не варто, відключення будуть нетривалими.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі. 

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"В період з 12:00 до 14:00 можливі невеликі перерви в електропостачанні для клієнтів Приморського району. Ці роботи проводяться для зменшення мережевих обмежень та забезпечення клієнтів надійним електропостачанням", — йдеться у повідомленні.

Річ у тому, що в регіоні триває ремонт частини енергооб’єктів, пошкоджених ракетними ударами. Енергетики будуть проводити роботи на етапі перепідключення високовольтного обладнання.

"Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін. Просимо поставитися до ситуації з розумінням", — додали у повідомленні компанії.

Ситуація в енергосистемі Одещини

В Одеській області та Одесі в тестовому режимі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони застосовуються через дефіцит пропускної спроможності мереж. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням. 

Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.

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