Жители Приморского района будут частично без света

Энергетики осуществляют переподключение оборудования

Отключение, но не по графику сегодня, 25 февраля постигнет жителей Приморского района. Однако запасаться свечами не стоит, отключения будут не продолжительными.

Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

"В период с 12:00 до 14:00 возможны небольшие перерывы в электроснабжении для клиентов Приморского района. Эти работы проводятся для уменьшения сетевых ограничений и обеспечения клиентов надежным электроснабжением", — говорится в сообщении.

Дело в том, что в регионе идет ремонт части энергообъектов, поврежденных ракетными ударами. Энергетики будут производить работы на этапе переподключения высоковольтного оборудования.

"Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки. Просим отнестись к ситуации с пониманием", — добавили в сообщении компании.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

В Одесской области и в Одессе в тестовом режиме действуют графики стабилизационных отключений. Они применяются из-за дефицита пропускной способности сетей. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.