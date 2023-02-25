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ДТЭК предупреждает: в каких районах Одессы ждать перебоев со светом

25 февраля 2023 11:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Жители Приморского района будут частично без света
Энергетики осуществляют переподключение оборудования
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Отключение, но не по графику сегодня, 25 февраля постигнет жителей Приморского района. Однако запасаться свечами не стоит, отключения будут не продолжительными.

Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

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"В период с 12:00 до 14:00 возможны небольшие перерывы в электроснабжении для клиентов Приморского района. Эти работы проводятся для уменьшения сетевых ограничений и обеспечения клиентов надежным электроснабжением", — говорится в сообщении.

Дело в том, что в регионе идет ремонт части энергообъектов, поврежденных ракетными ударами. Энергетики будут производить работы на этапе переподключения высоковольтного оборудования.

"Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки. Просим отнестись к ситуации с пониманием", — добавили в сообщении компании.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

В Одесской области и в Одессе в тестовом режиме действуют графики стабилизационных отключений. Они применяются из-за дефицита пропускной способности сетей. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.

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