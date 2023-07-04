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ДТЕК повернув світло 37 тисячам мешканців Одещини

4 липня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТЕК повернув світло 37 тисячам мешканців Одещини
Робота аварійних бригад. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Упродовж останньої доби, 3 липня, в Одеській області було відновлено електропостачання в 145 населених пунктах. Це дозволило забезпечити 37 тисяч клієнтів світлом. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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В рамках ремонтних робіт було відновлено 15 повітряних ліній, які живлять 752 трансформаторні підстанції. Станом на 4 липня, тимчасово без електропостачання залишаються 5 населених пунктів. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання в цих районах.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, фахівці компанії ДТЕК Одеські електромережі вже успішно завершили розчищування тисячі кілометрів повітряних електроліній від гілок дерев. Ці роботи мають на меті забезпечити стабільність електропостачання для клієнтів Одещини. Тим часом мешканці приватного сектору мають самостійно обрізати гілля дерев та кущі на своїх подвір'ях та присадибних ділянках. 

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