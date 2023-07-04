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ДТЭК вернул свет 37 тысячам жителей Одесчины

4 июля 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТЭК вернул свет 37 тысячам жителей Одесчины
Работа аварийных бригад. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последние сутки, 3 июля, в Одесской области было возобновлено электроснабжение в 145 населенных пунктах. Это позволило обеспечить 37 тысяч клиентов светом.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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В рамках ремонтных работ было восстановлено 15 воздушных линий, питающих 752 трансформаторные подстанции. По состоянию на 4 июля временно без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов. Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в этих районах.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, специалисты компании ДТЭК Одесские электросети уже успешно завершили расчистку тысячи километров воздушных электролиний от веток деревьев. Эти работы направлены на обеспечение стабильности электроснабжения для клиентов Одесчины. Между тем жители частного сектора должны самостоятельно обрезать ветки деревьев и кустарники на своих подворьях и приусадебных участках.

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