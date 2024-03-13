ДТП та кілометрові черги — як у середу дістатися з Одеси за кордон

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок 13 березня, спостерігаються значні затори, адже на декількох ділянках дороги сталися ДТП. До молдовського кордону рух ускладнений на різних ділянках, зокрема у межах Маяків. Водночас до Румунії дорога не сильно завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення машин у межах населеного пункту Маяки та Нижньодністровського природного парку, де сталася ДТП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 18 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин в межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме у вівторок вранці близько 4 годин 18 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, що вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожен день. Станом на середу, 13 березня, ціни на пальне в Україні практично не змінились порівняно з попереднім днем. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

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