ДТП и километровые очереди — как в среду добраться из Одессы за границу

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро 13 марта, наблюдаются значительные пробки, ведь на нескольких участках дороги произошли ДТП. До молдавской границы движение затруднено на разных участках, в частности в пределах Маяков. В то же время в Румынию дорога не сильно загружена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также большое скопление машин в пределах населенного пункта Маяки и Нижнеднестровского природного парка, где произошло ДТП. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 18 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится во вторник утром около 4 часов 18 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, что стоимость горючего на украинских АЗС меняется почти каждый день. По состоянию на среду, 13 марта, цены на топливо в Украине практически не изменились по сравнению с предыдущим днем. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Больше об авто

Также мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Добавим, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".