Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців arrow

Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

23 березня 2023 19:00
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців
Вартість українського оселедця б'є рекорди
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Цього року всі охочі зможуть поласувати улюбленою дунайкою, вилов уже розпочали українські моряки. Щоправда, щоб її скуштувати, доведеться їхати на Привоз, у магазинах такий делікатес не купити.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на найзнаменитіший Одеський ринок, щоб дізнатися вартість українського оселедця та рецепти з його приготування.

Читайте також:

Ціна на дунайку трохи лякає

Ловлять український оселедець недовго — лише три місяці навесні. Саме в цю пору року вона вважається найкращою — жирний оселедець йде на нерест у Вилкове. Саме там Дунай впадає в Чорне море.

Цього року вилов почався, можна сказати, за розкладом і на Привозі вже торгують делікатесом. Ось тільки варто бути готовим — ціна, м'яко кажучи, кусається, 200 гривень за кілограм. У середньому це 4 рибки. Тут же продавці вам розкажуть, як краще приготувати український оселедець.

"Очистіть рибу, потім доведіть воду до кипіння і киньте в каструлю дунайку на декілька хвилин. Поки вона вариться приготуйте заправку з олії, трохи лимонного соку, часник, сіль, зелень. Дістаєте делікатес, що зварився, поливаєте його заправкою  та смачного", — каже продавчиня Лариса, яка раніше працювала кухарем.

Зразу ж у розмову вклинюється покупчиня Юлія. Говорить, що якщо приготувати дунайку за її рецептом, то будете в захваті.

"Почистити оселедець від нутрощів, відрізати голову. Налити в каструлю води. Кинути одну цибулину, моркву, перець запашний 5-8 шт., зелень петрушки, кріп. Посолити, щоб вийшла ріпа (перевірка — плаває картопля). Після закипання варити 7-8 хв. Швидко та смачно", — каже Юлія.

Малосольний оселедець

Але найбільше дунайку люблять у малосольному вигляді з картоплею. Купити її можна теж тут на Привозі, ось тільки коштуватиме вона вже 120-150 гривень за штуку. Так що краще приготувати все самому, тим більше, що рецепт вам знову ж таки підкажуть продавці делікатесу.

"Все дуже просто: почистити, промити, продавити кров усередині по хребту, годинку відмочити. Сіль/цукор у співвідношенні 2/1. Рясно посипати та у холодильник. Першу вживаю наступного дня. Три доби маринаду достатньо", — каже Ольга.

"Рибу почистити, не мити. Зробити тузлук (вода із сіллю, картопля майже плаває, але не повністю). Додати спеції: лавровий лист, перець запашний, часник. У місткість риба укладається поряд валетом (голова хвіст). Потім покласти в холодильник на 4-5 діб. Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль", — поділився рецептом одесит В'ячеслав.

Рецептів з приготування українського делікатесу багато, головне правильно його вибрати. Дунайку легко відрізнити від інших сортів оселедця. Достатньо подивитися на спинку. Якщо темна — це те, що потрібно. На смак свіжий дунайський оселедець у кілька разів кращий привезеного замороженого із Норвегії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

20:24 Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

20:12 Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

20:08У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці

20:06 Як смачно приготувати молоду капусту: рецепт закуски, що підкорив Instagram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:04 Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо

Новина з фото

20:00 Корисні продукти для здорового сну: рекомендації МОЗ

19:47 Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ

19:43 Через страйк у Німеччині тимчасово не курсуватимуть потяги: деталі

Новина з фото

19:35 Принесуть неймовірне багатство та удачу: які картини варто повісити вдома

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з відео

17:30 На Одещині затвердили дати весняних канікул

Новина з відео

16:51 На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з відео

13:44 Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Новина з відео

13:20 Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Актуальне по темі

None 23 Березень 20:24

Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

None 23 Березень 20:12

Подоляк прокоментував відмову Угорщини арештувати путіна

None 23 Березень 18:03

Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

None 23 Березень 20:16

У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB