Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

Вартість українського оселедця б'є рекорди

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Цього року всі охочі зможуть поласувати улюбленою дунайкою, вилов уже розпочали українські моряки. Щоправда, щоб її скуштувати, доведеться їхати на Привоз, у магазинах такий делікатес не купити.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на найзнаменитіший Одеський ринок, щоб дізнатися вартість українського оселедця та рецепти з його приготування.

Ціна на дунайку трохи лякає

Ловлять український оселедець недовго — лише три місяці навесні. Саме в цю пору року вона вважається найкращою — жирний оселедець йде на нерест у Вилкове. Саме там Дунай впадає в Чорне море.

Цього року вилов почався, можна сказати, за розкладом і на Привозі вже торгують делікатесом. Ось тільки варто бути готовим — ціна, м'яко кажучи, кусається, 200 гривень за кілограм. У середньому це 4 рибки. Тут же продавці вам розкажуть, як краще приготувати український оселедець.

"Очистіть рибу, потім доведіть воду до кипіння і киньте в каструлю дунайку на декілька хвилин. Поки вона вариться приготуйте заправку з олії, трохи лимонного соку, часник, сіль, зелень. Дістаєте делікатес, що зварився, поливаєте його заправкою та смачного", — каже продавчиня Лариса, яка раніше працювала кухарем.

Зразу ж у розмову вклинюється покупчиня Юлія. Говорить, що якщо приготувати дунайку за її рецептом, то будете в захваті.

"Почистити оселедець від нутрощів, відрізати голову. Налити в каструлю води. Кинути одну цибулину, моркву, перець запашний 5-8 шт., зелень петрушки, кріп. Посолити, щоб вийшла ріпа (перевірка — плаває картопля). Після закипання варити 7-8 хв. Швидко та смачно", — каже Юлія.

Малосольний оселедець

Але найбільше дунайку люблять у малосольному вигляді з картоплею. Купити її можна теж тут на Привозі, ось тільки коштуватиме вона вже 120-150 гривень за штуку. Так що краще приготувати все самому, тим більше, що рецепт вам знову ж таки підкажуть продавці делікатесу.

"Все дуже просто: почистити, промити, продавити кров усередині по хребту, годинку відмочити. Сіль/цукор у співвідношенні 2/1. Рясно посипати та у холодильник. Першу вживаю наступного дня. Три доби маринаду достатньо", — каже Ольга.

"Рибу почистити, не мити. Зробити тузлук (вода із сіллю, картопля майже плаває, але не повністю). Додати спеції: лавровий лист, перець запашний, часник. У місткість риба укладається поряд валетом (голова хвіст). Потім покласти в холодильник на 4-5 діб. Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль", — поділився рецептом одесит В'ячеслав.

Рецептів з приготування українського делікатесу багато, головне правильно його вибрати. Дунайку легко відрізнити від інших сортів оселедця. Достатньо подивитися на спинку. Якщо темна — це те, що потрібно. На смак свіжий дунайський оселедець у кілька разів кращий привезеного замороженого із Норвегії.