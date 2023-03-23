Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців
Цього року всі охочі зможуть поласувати улюбленою дунайкою, вилов уже розпочали українські моряки. Щоправда, щоб її скуштувати, доведеться їхати на Привоз, у магазинах такий делікатес не купити.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на найзнаменитіший Одеський ринок, щоб дізнатися вартість українського оселедця та рецепти з його приготування.
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Ціна на дунайку трохи лякає
Ловлять український оселедець недовго — лише три місяці навесні. Саме в цю пору року вона вважається найкращою — жирний оселедець йде на нерест у Вилкове. Саме там Дунай впадає в Чорне море.
Цього року вилов почався, можна сказати, за розкладом і на Привозі вже торгують делікатесом. Ось тільки варто бути готовим — ціна, м'яко кажучи, кусається, 200 гривень за кілограм. У середньому це 4 рибки. Тут же продавці вам розкажуть, як краще приготувати український оселедець.
"Очистіть рибу, потім доведіть воду до кипіння і киньте в каструлю дунайку на декілька хвилин. Поки вона вариться приготуйте заправку з олії, трохи лимонного соку, часник, сіль, зелень. Дістаєте делікатес, що зварився, поливаєте його заправкою та смачного", — каже продавчиня Лариса, яка раніше працювала кухарем.
Зразу ж у розмову вклинюється покупчиня Юлія. Говорить, що якщо приготувати дунайку за її рецептом, то будете в захваті.
"Почистити оселедець від нутрощів, відрізати голову. Налити в каструлю води. Кинути одну цибулину, моркву, перець запашний 5-8 шт., зелень петрушки, кріп. Посолити, щоб вийшла ріпа (перевірка — плаває картопля). Після закипання варити 7-8 хв. Швидко та смачно", — каже Юлія.
Малосольний оселедець
Але найбільше дунайку люблять у малосольному вигляді з картоплею. Купити її можна теж тут на Привозі, ось тільки коштуватиме вона вже 120-150 гривень за штуку. Так що краще приготувати все самому, тим більше, що рецепт вам знову ж таки підкажуть продавці делікатесу.
"Все дуже просто: почистити, промити, продавити кров усередині по хребту, годинку відмочити. Сіль/цукор у співвідношенні 2/1. Рясно посипати та у холодильник. Першу вживаю наступного дня. Три доби маринаду достатньо", — каже Ольга.
"Рибу почистити, не мити. Зробити тузлук (вода із сіллю, картопля майже плаває, але не повністю). Додати спеції: лавровий лист, перець запашний, часник. У місткість риба укладається поряд валетом (голова хвіст). Потім покласти в холодильник на 4-5 діб. Найкраще використовувати звичайну кам'яну сіль", — поділився рецептом одесит В'ячеслав.
Рецептів з приготування українського делікатесу багато, головне правильно його вибрати. Дунайку легко відрізнити від інших сортів оселедця. Достатньо подивитися на спинку. Якщо темна — це те, що потрібно. На смак свіжий дунайський оселедець у кілька разів кращий привезеного замороженого із Норвегії.