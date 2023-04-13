Два мільйони або в’язниця: судді-хабарниці з Одеси обрали запобіжний захід

Затримання судді-хабарниці в Одесі. Фото: СБУ

Суддя одного з районних судів Одеси була викрита на отриманні 4 тис. дол. США хабаря. Вона отримала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад двох мільйонів гривень.

Про це повідомляє САП.

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За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила її від посади. Це рішення буде чинним у межах строків досудового розслідування, до 31 травня цього року.

На підозрювану покладені такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатись із м. Одеса без дозволу детектива, прокурора чи суду;

утримуватись від спілкування зі свідками у цьому провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Більше про суддю-хабарницю

Посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тис. дол. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.