Два миллиона или тюрьма: судье-взяточнице из Одессы избрали меру пресечения

Задержание судьи-взяточницы в Одессе. Фото: СБУ

Судья одного из районных судов Одессы была разоблачена на получении 4 тыс. дол. США взятки. Она получила меру пресечения в виде залога в размере более двух миллионов гривен.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

По ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил его от должности. Это решение будет действовать в пределах сроков досудебного расследования до 31 мая этого года.

На подозреваемую возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из г. Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения со свидетелями в этом производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Больше о судье-взяточнице

Чиновница организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.

Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тыс. дол. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.