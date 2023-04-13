Два миллиона или тюрьма: судье-взяточнице из Одессы избрали меру пресечения
Судья одного из районных судов Одессы была разоблачена на получении 4 тыс. дол. США взятки. Она получила меру пресечения в виде залога в размере более двух миллионов гривен.
Об этом сообщает САП.
По ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил его от должности. Это решение будет действовать в пределах сроков досудебного расследования до 31 мая этого года.
На подозреваемую возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- не отлучаться из г. Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения со свидетелями в этом производстве;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Больше о судье-взяточнице
Чиновница организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений. Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница "гарантировала" гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.
Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тыс. дол. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.