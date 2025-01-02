Нові правила отримання паспорта

Одеситам буде легше отримати паспорт. Фото: Новини.LIVE

Відтепер громадяни України зможуть оформити у Центрі надання адмінпослуг одразу два паспорти — внутрішній та закордонний. Ціна послуги, як і раніше, залежить від її терміновості.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Що змінилося

Уряд змінив перелік послуг, які надаються через ЦНАП. Відтепер у Центрі можна:

одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти (у тому числі замість втрачених або викрадених);

обміняти паспорт у разі потреби.

В МВС запевняють, що нововведення дозволять зекономити час і зусилля, адже людина зможе сама обирати установу, в якій зручніше оформити документи.

Послуга вже діє у деяких ЦНАПах. Коли її поширять на всю країну, поки невідомо.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня підвищили ціну оформлення паспорта. Повторне оформлення протягом 20 робочих днів коштує 558 грн, а протягом 10 робочих днів — 928 грн. Закордонний паспорт протягом 20 робочих днів оформлюється за 1042 гривні, а протягом трьох або семи робочих днів — за 1682 гривень.

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