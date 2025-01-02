Новые правила получения паспорта

Два паспорта одновременно — новая услуга для одесситов
Теперь граждане Украины смогут оформить в Центре предоставления админуслуг сразу два паспорта — внутренний и зарубежный. Цена услуги по-прежнему зависит от ее срочности.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Что изменилось
Правительство изменило перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ. Теперь в Центре можно:
- одновременно оформить внутренний и загранпаспорта (в том числе вместо утраченных или похищенных);
- обменять паспорт в случае необходимости.
В МВД уверяют, что нововведения позволят сэкономить время и усилия, ведь человек сможет сам выбирать учреждение, в котором удобнее оформить документы.
Услуга уже действует в некоторых ЦПАУ. Когда ее распространят на всю страну, пока неизвестно.
Напомним, в Украине с 1 января повысили цену оформления паспорта. Повторное оформление в течение 20 рабочих дней стоит 558 грн, а в течение 10 рабочих дней — 928 грн. Загранпаспорт в течение 20 рабочих дней оформляется за 1042 гривны, а в течение трех или семи рабочих дней — за 1682 гривен.
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