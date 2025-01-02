Новые правила получения паспорта

Одесситам будет легче получить паспорт. Фото: Новини.LIVE

Теперь граждане Украины смогут оформить в Центре предоставления админуслуг сразу два паспорта — внутренний и зарубежный. Цена услуги по-прежнему зависит от ее срочности.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Что изменилось

Правительство изменило перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ. Теперь в Центре можно:

одновременно оформить внутренний и загранпаспорта (в том числе вместо утраченных или похищенных);

обменять паспорт в случае необходимости.

В МВД уверяют, что нововведения позволят сэкономить время и усилия, ведь человек сможет сам выбирать учреждение, в котором удобнее оформить документы.

Услуга уже действует в некоторых ЦПАУ. Когда ее распространят на всю страну, пока неизвестно.

Напомним, в Украине с 1 января повысили цену оформления паспорта. Повторное оформление в течение 20 рабочих дней стоит 558 грн, а в течение 10 рабочих дней — 928 грн. Загранпаспорт в течение 20 рабочих дней оформляется за 1042 гривны, а в течение трех или семи рабочих дней — за 1682 гривен.

Также мы сообщали, что в Украине изменились условия оформления удостоверения моряка.