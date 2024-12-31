В Україні змінився термін дії паспорта моряка

Майбутні моряки на заняттях в Одеській морській академії. Фото: Facebook

З Нового року паспорт моряка видаватимуть на десять років. Наразі термін дії документа становить п'ять років з можливістю продовження.

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

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Для оформлення посвідчення особи моряка людина має у першу чергу зібрати необхідний пакет документів. До нього входять:

заява-анкета для видачі паспорта моряка за встановленою формою;

два фото 3,5x4,5 см;

паспорт і копія паспорта;

копія документа про кваліфікацію;

копія документа про освіту;

копія документа про сплату адміністративного збору.

Зазначимо, що адміністративний збір становить 1183 грн за стандартний термін оформлення (20 днів) або 1789 грн за терміновий (7 днів).

Готовий пакет документів слід подати до Адміністрації судноплавства (Київ) або ДП "Моррічсервіс" (Київ, Одеса, Ізмаїл).

Нагадаємо, одеським морякам чотири місяці не платили зарплату. Також ми розповідали, як отримати морський диплом онлайн.