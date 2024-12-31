Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Паспорт по-новому – изменения для одесских моряков в 2025 году arrow

Паспорт по-новому – изменения для одесских моряков в 2025 году

31 декабря 2024 13:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Украине изменился срок действия паспорта моряка
Будущие моряки на занятиях в Одесской морской академии. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

С Нового года паспорт моряка будет выдаваться на десять лет. В настоящее время срок действия документа — пять лет с возможностью продления.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

Читайте также:

Как получить паспорт

Для оформления удостоверения личности моряка человек должен в первую очередь собрать необходимый пакет документов. В него входят:

  • заявление-анкета для выдачи паспорта моряка по установленной форме;
  • два фото 3,5x4,5 см;
  • паспорт и копия паспорта;
  • копия документа о квалификации;
  • копия документа об образовании;
  • копия документа об уплате административного сбора.

Отметим, что административный сбор составляет 1183 грн за стандартный срок оформления (20 дней) или 1789 грн за срочный (7 дней).

Готовый пакет документов следует подать в Администрацию судоходства (Киев) или ГП "Морречсервис" (Киев, Одесса, Измаил).

Напомним, одесским морякам четыре месяца не платили зарплату. Также мы рассказывали, как получить морской диплом онлайн.

Одесса моряки Новости Одессы море документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:30 Задержка зарплаты — как будут наказывать работодателей в 2025-м

14:23 Украинские ВМС получат новые ракеты для ПВО — подробности

14:22 Фейковая любовь — на границе с Венгрией задержали аферистов

14:18 Как никто другой в Европе — Шольц заверил в поддержке Украины

14:18 ВОЗ призвал Китай сказать правду о происхождении Covid-19

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:17 Председательство Италии в G7 — Зеленский сделал заявление

14:01 Мир между Украиной и Россией будет в 2025 году, — FT

13:52 В Минэнерго ответили, сколько газовой генерации уже подключено

13:45 Италия выделит пакет помощи Украине на восстановление энергетики

13:43 Одесситы без воды перед Новым годом — адреса бюветов

14:30 Задержка зарплаты — как будут наказывать работодателей в 2025-м

14:23 Украинские ВМС получат новые ракеты для ПВО — подробности

14:22 Фейковая любовь — на границе с Венгрией задержали аферистов

14:18 Как никто другой в Европе — Шольц заверил в поддержке Украины

14:18 ВОЗ призвал Китай сказать правду о происхождении Covid-19

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:17 Председательство Италии в G7 — Зеленский сделал заявление

14:01 Мир между Украиной и Россией будет в 2025 году, — FT

13:52 В Минэнерго ответили, сколько газовой генерации уже подключено

13:45 Италия выделит пакет помощи Украине на восстановление энергетики

13:43 Одесситы без воды перед Новым годом — адреса бюветов

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия