В Украине изменился срок действия паспорта моряка

Будущие моряки на занятиях в Одесской морской академии. Фото: Facebook

С Нового года паспорт моряка будет выдаваться на десять лет. В настоящее время срок действия документа — пять лет с возможностью продления.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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Для оформления удостоверения личности моряка человек должен в первую очередь собрать необходимый пакет документов. В него входят:

заявление-анкета для выдачи паспорта моряка по установленной форме;

два фото 3,5x4,5 см;

паспорт и копия паспорта;

копия документа о квалификации;

копия документа об образовании;

копия документа об уплате административного сбора.

Отметим, что административный сбор составляет 1183 грн за стандартный срок оформления (20 дней) или 1789 грн за срочный (7 дней).

Готовый пакет документов следует подать в Администрацию судоходства (Киев) или ГП "Морречсервис" (Киев, Одесса, Измаил).

Напомним, одесским морякам четыре месяца не платили зарплату. Также мы рассказывали, как получить морской диплом онлайн.