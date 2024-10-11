Одеським морякам чотири місяці не платили зарплату — подробиці

Одеським морякам чотири місяці не платили зарплату — який знайшли вихід
Моряки, які працювали на судні під українським прапором, протягом приблизно чотирьох місяців не отримували зарплати. Щоби "вибити" гроші у наймача, довелося залучати міжнародні організації.
Про це повідомили у профспілці робітників морського транспорту України (ПРМТУ).
Деталі справи
Попри те, що моряки не були членами профспілки, саме до неї вони звернулися по допомогу. Інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників в Україні Наталія Ефріменко провела перемовини з компанією-судновласником. Зрештою моряки отримали належний їм заробіток.
"Цей випадок наочно демонструє важливість своєчасного реагування на потенційні проблеми", — зазначають у профспілці.
Куди скаржитися морякам
В організації зауважили, що моряки, які стикаються з порушенням їхніх прав, мають якнайшвидше звертатися до профспілки або інспектора Міжнародної федерації. Зробити це можна через спеціальний чат-бот. У ПМРТУ обіцяють не тільки проконсультувати, але й безпосередню допомогу у перемовинах з роботодавцями.
Нагадаємо, раніше ми писали про вакансії для моряків в Одесі.
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