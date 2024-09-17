Вдова вбитого росіянами охоронця судиться за виплати

Крани у порту "Південний". Фото: Facebook

Одеський окружний адміністративний суд виніс рішення у справі сім’ї загиблого охоронця порту "Південний". Чоловік загинув через російську атаку, але його вдові не виплатили встановлену законом грошову допомогу.

Про це кореспонденту Новини.LIVE розповів юрист Віталій Дудін.

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Що вирішив суд

Загиблий працював охоронцем у приватній фірмі й охороняв порт "Південний". Він загинув на робочому місці під час ракетного удару росіян. Його дружина звернулася по одноразову грошову допомогу. За законом, така допомога передбачена для постраждалих від російських атак працівників об’єктів критичної інфраструктури та їхніх родин. Втім, Пенсійний фонд відмовив жінці, заявивши, що охоронна фірма, у якій працював її чоловік, не належить до таких об’єктів.

"Цей орган навіть не звернувся із запитом до Держспецзв’язку, щоб встановити, чи перебуває порт у Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури", — говорить Віталій Дудін.

Суд визнав рішення Пенсійного фонду протиправним і зобов’язав установу заново розглянути заяву жінки. На думку судді, виплати для працівників критичної інфраструктури мають поширюватися і на робітників підрядних організацій.

Що говорить закон

Закон № 2980 "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України" передбачає такі виплати:

особам з інвалідністю І групи — 800 тис. грн;

особам з інвалідністю ІІ групи — 500 тис. грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 200 тис. грн;

у разі загибелі працівника — 1 млн грн на користь родини.

За словами Віталія Дудіна, до обласного управління Пенсійного фонду в Одеській області поки надійшло тільки три заяви про призначення і виплату одноразової допомоги. На дві з них фонд відповів відмовою.