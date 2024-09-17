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Семья погибшего работника критической инфраструктуры в Одесской области судится за законные выплаты

17 сентября 2024 19:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Вдова убитого россиянами охранника судится за выплаты
Краны в порту "Южный". Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский окружной административный суд вынес решение по делу семьи погибшего охранника порта "Южный". Мужчина погиб из-за российской атаки, но его вдове не выплатили установленную законом денежную помощь.

Об этом корреспонденту Новини.LIVE рассказал юрист Виталий Дудин.

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Что решил суд

Погибший работал телохранителем в частной фирме и охранял порт "Южный". Он погиб на рабочем месте во время ракетного удара россиян. Его жена обратилась за единовременным денежным пособием. По закону такая помощь предусмотрена для пострадавших от российских атак работников объектов критической инфраструктуры и их семей. Впрочем, Пенсионный фонд отказал женщине, заявив, что охранная фирма, в которой работал муж, не относится к таким объектам.

"Этот орган даже не обратился с запросом в Госспецсвязь, чтобы установить, находится ли порт в Реестре объектов критической инфраструктуры", — говорит Виталий Дудин.

Суд признал решение Пенсионного фонда противоправным и обязал учреждение заново рассмотреть заявление женщины. По мнению судьи, выплаты работникам критической инфраструктуры должны распространяться и на рабочих подрядных организаций.

Что говорит закон

Закон № 2980 "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины" предусматривает следующие выплаты:

  • лицам с инвалидностью I группы — 800 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью ІІ группы — 500 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью ІІІ группы — 200 тыс. грн;
  • в случае гибели работника — 1 млн грн в пользу семьи.

По словам Виталия Дудина, в областное управление Пенсионного фонда в Одесской области пока поступило только три заявления о назначении и выплате единовременной помощи. На два из них фонд ответил отказом.

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