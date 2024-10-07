Робота для моряків — де в Одесі потребують спеціалістів

Моряки на судні. Фото: УНІАН

В Одесі оголошено набір офіцерів запасу та матросів для служби у флотилії ВМС України. Вакансії пропонують високі зарплати, кар'єрний ріст та можливість навчання за кордоном.

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Флотилія Військово-морських сил ЗСУ в Одесі активно шукає військових моряків для екіпажів кораблів і управління. Вакансії пропонують офіцерам запасу морського напрямку з зарплатою від 30 000 до 90 000 гривень, а також матросам із можливістю заробляти від 24 000 до 100 000 гривень залежно від завдань.

Вакансія палубний матрос. Фото: скриншот

Офіцери запасу будуть відповідати за підтримку порядку та безпеки на борту, виконання команд керівництва й участь у навчальних програмах для підтримки бойової готовності. Від кандидатів очікується наявність вищої освіти, бажано профільної, а також готовність до виконання обов'язків на військовій службі. Вік — від 25 до 45 років, знання англійської мови буде перевагою.

Вакансія рульовий-сигнальний матрос. Фото: скриншот

Матросам також пропонуються важливі бойові завдання, зокрема патрулювання в прибережних зонах і участь у захисті морської інфраструктури. Окрім того, моряки отримають соціальний захист, страхування та можливість кар'єрного росту.

Вакансія офіцер запасу морського напрямку. Фото: скриншот

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