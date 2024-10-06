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Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн

6 жовтня 2024 14:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі шукають вчителів: зарплати до 45 тисяч гривень
Вчителька викладає англійську мову. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У школах Одеси відчувається нестача вчителів, і наразі активно шукають нові кадри. Вчителів запрошують на роботу в навчальні заклади та приватні школи, пропонуючи конкурентоспроможні зарплати та соціальні гарантії.

Новини.LIVE вивчили пропозиції з хорошими зарплатнями для учителів в Одесі, які є на порталі work.ua.

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Заробітні плати для вчителів в Одесі залежать від їхньої кваліфікації, досвіду роботи, а також навантаження. Середня зарплата для вчителів стартує від 8 000 грн і вище. Так, на порталі з пошуку роботи ІТ-компанія пропонує 44 500 грн викладачу англійської мови для дітей віком від 4 до 13 років. Пропонують віддалену роботу та гнучкий графік. 

Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн - фото 1
Вакансія вчитель англійської мови. Фото: скриншот
Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн - фото 2
Вакансія викладач англійської мови. Фото: скриншот

Щоправда, не всі готові платити такі гроші за викладацьку діяльність. Деякі школи пропонують набагато менше. Так, приватний ліцей в центрі міста оцінює роботу вчителя у 16 000 грн. Повна зайнятість і стаж від одного року. 

Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн - фото 3
Вакансія вчитель. Фото: скриншот

Вчителі інших професій

Середню зарплатню у 20 000 грн обіцяють репетиторам фізики та математики. Можна вибрати повну чи неповну зайнятість, а також роботодавець готовий взяти студента з досвідом роботи від одного року. 

Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн - фото 4
Вакансія репетитор математики. Фото: скриншот

Вчителям біології та природознавства в Одесі пропонують набагато менше, а саме від 6 700 до 16 000 грн. Вимоги до кандидатів включають відповідну вищу освіту, знання сучасних освітніх методик та бажання працювати у складних умовах воєнного часу.

Вакансії для вчителів в Одесі — кому готові платити 45 тис. грн - фото 5
Вакансія вчитель біології. Фото: скриншот

Яка середня зарплата в Одесі

Середня зарплата в Одесі, за даними work.ua — 20 000 грн. Це на 14% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 12 340 вакансій, розміщених на порталі за останні 3 місяці. 

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Середня зарплата в Одесі, графік. Фото: скриншот

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вакансії для студентів, які шукають підробіток або першу роботу в Одесі.

Також ми писали про те, які посади й зарплати в Одесі пропонують ветеранам і учасникам бойових дій.

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