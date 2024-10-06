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Вакансии для учителей в Одессе — кому готовы платить 45 тыс. грн

6 октября 2024 14:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе ищут учителей: зарплаты до 45 тысяч гривен
Учительница преподает английский язык. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В школах Одессы ощущается нехватка учителей, и сейчас активно ищут новые кадры. Учителя приглашают на работу в учебные заведения и частные школы, предлагая конкурентоспособные зарплаты и социальные гарантии.

Новини.LIVE изучили предложения с хорошими зарплатами для учителей в Одессе, которые есть на портале work.ua.

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Заработная плата для учителей в Одессе зависит от их квалификации, опыта работы, а также нагрузки. Средняя зарплата для учителей стартует от 8 000 грн и выше. Так, на портале по поиску работы ИТ-компания предлагает 44 500 грн преподавателю английского языка для детей от 4 до 13 лет. Предлагают удаленную работу и гибкий график.

Вакансии для учителей в Одессе - кому готовы платить 45 тыс. грн - фото 1
Вакансия учитель английского языка. Фото: скриншот
Вакансии для учителей в Одессе - кому готовы платить 45 тыс. грн - фото 2
Вакансия преподаватель английского языка. Фото: скриншот

Правда, не все готовы платить такие деньги за преподавательскую деятельность. Некоторые школы предлагают гораздо меньше. Так, частный лицей в центре города оценивает работу учителя в 16 000 грн. Полная занятость и стаж от одного года.

Вакансии для учителей в Одессе - кому готовы платить 45 тыс. грн - фото 3
Вакансия учитель. Фото: скриншот

Учителя других профессий

Средняя зарплата в 20 000 грн обещают репетиторам физики и математики. Можно выбрать полную или неполную занятость, а также работодатель готов взять студента с опытом работы от одного года.

Вакансии для учителей в Одессе - кому готовы платить 45 тыс. грн - фото 4
Репетитор математики. Фото: скриншот

Учителям биологии и естествознания в Одессе предлагают гораздо меньше, а именно от 6 700 до 16 000 грн. Требования к кандидатам включают соответствующее высшее образование, знание современных образовательных методик и желание работать в сложных условиях военного времени.

Вакансии для учителей в Одессе - кому готовы платить 45 тыс. грн - фото 5
Вакансия учитель биологии. Фото: скриншот

Какая средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата в Одессе, по данным work.ua — 20 000 грн. Это на 14% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года. Медиана зарплат рассчитана по данным из 12 340 вакансий, размещенных на портале за последние 3 месяца.

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Средняя зарплата, график. Фото: скриншот

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Напомним, ранее мы сообщали о вакансиях для студентов, которые ищут подработку или первую работу в Одессе.

Также мы писали о том, какие должности и зарплаты в Одессе предлагают ветеранам и участникам боевых действий.

Одесса учителя Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы вакансии

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