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Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі

5 жовтня 2024 14:41
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вакансія в Одесі: менеджер по роботі з клієнтами, зарплата до 80 тис. грн
Жінка з планшеткою в руках. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі відкрито вакансію менеджера з роботи з клієнтами, що вимагає знання німецької мови. Роботодавець обіцяє зарплатню до 80 тис. грн.

Новини.LIVE вивчили пропозиції з хорошими зарплатнями в Одесі, які є на порталі work.ua.

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У місті Одеса компанія оголосила про відкриття вакансії менеджера по роботі з клієнтами, для якого критично важливим є знання німецької мови. Зарплата на цій  позиції може сягати до 80 тис. грн. Компанія, яка спеціалізується на купівлі волосся, шукає кандидата з досвідом роботи у відповідній сфері, а також з хорошими комунікативними навичками та вмінням працювати в команді.

Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі - фото 1
Вакансія менеджера з роботи з клієнтами зі знанням німецької мови. Фото: скриншот

Окрім цього, на порталі також розміщена подібна вакансія, правда, знання німецької необов'язкове. Компанія шукає менеджера з роботи з клієнтами для купівлі автомобілів на американських аукціонах. Обіцяють зарплатню у 60 тис. грн з можливим ростом.

Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі - фото 2
Вакансія менеджера з роботи з клієнтами. Фото: скриншот

Вакансії продавців-консультантів

Також в Одесі потребують і продавців-консультантів у різних компаніях. Кандидати повинні мати бажання працювати у сфері продажів, комунікабельність та орієнтацію на клієнта. Зарплатню обіцяють від 30 тис. грн і вище. 

Основні обов’язки включають:

  • Консультування клієнтів щодо продукції.
  • Оформлення продажів та обробка замовлень.
  • Підтримка порядку в торговому залі.
  • Ведення обліку товарів.
Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі - фото 3
Вакансія продавець-консультант. Фото: скриншот
Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі - фото 4
Вакансія торговий представник. Фото: скриншот

Яка середня зарплата в Одесі

Середня зарплата в Одесі, за даними work.ua — 20 тис. грн. Це на 14% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 12 340 вакансій, розміщених на порталі за останні 3 місяці. 

Зарплатня до 80 тис. грн — огляд найдорожчих вакансій в Одесі - фото 5
Середня зарплата в Одесі, графік. Фото: скриншот

Більше про вакансії в Одесі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вакансії для студентів, які шукають підробіток або першу роботу в Одесі.

Також ми писали про те, які посади й зарплати в Одесі пропонують ветеранам і учасникам бойових дій.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси вакансії зарплатня

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