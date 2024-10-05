Вакансия в Киеве: менеджер по работе с клиентами, зарплата до 80 тыс. грн

Женщина с планшетом в руках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе открыта вакансия менеджера по работе с клиентами, требующая знания немецкого языка. Работодатель обещает зарплату — до 80 тыс. грн.

Новини.LIVE изучили предложения с хорошими зарплатами в Одессе, которые есть на портале work.ua.

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В городе Одесса компания объявила об открытии вакансии менеджера по работе с клиентами, для которого критически важно знания немецкого языка. Зарплата на данной позиции может достигать 80 тыс. грн. Компания, специализирующаяся на покупке волос, ищет кандидата с опытом работы в соответствующей сфере, а также с хорошими коммуникативными навыками и умением работать в команде.

Вакансия менеджера по работе с клиентами со знанием немецкого языка. Фото: скриншот

Кроме этого, на портале также размещена подобная вакансия, правда, знание немецкого необязательно. Компания ищет менеджера по работе с клиентами для покупки автомобилей на американских аукционах. Обещают з/п в 60 тыс. грн с возможным ростом.

Вакансия менеджера по работе с клиентами. Фото: скриншот

Вакансии продавцов-консультантов

Также в Одессе нуждаются и продавцы-консультанты в различных компаниях. Кандидаты должны иметь желание работать в сфере продаж, коммуникабельность и ориентацию на клиента. Зарплату обещают от 30 тыс. грн и выше.

Основные обязанности включают:

Консультирование клиентов по продукции.

Оформление продаж и обработка заказов.

Поддержание порядка в торговом зале.

Ведение учета товаров.

Вакансия продавец-консультант. Фото: скриншот

Вакансия торговый представитель. Фото: скриншот

Какая средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата в Одессе, по данным work.ua — 20 тыс. грн. Это на 14% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года. Медиана зарплат рассчитана по данным из 12 340 вакансий, размещенных на портале за последние 3 месяца.

Средняя зарплата, график. Фото: скриншот

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