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Зарплата до 80 тыс. грн — обзор самых дорогих вакансий в Одессе

5 октября 2024 14:41
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Вакансия в Киеве: менеджер по работе с клиентами, зарплата до 80 тыс. грн
Женщина с планшетом в руках. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе открыта вакансия менеджера по работе с клиентами, требующая знания немецкого языка. Работодатель обещает зарплату — до 80 тыс. грн.

Новини.LIVE изучили предложения с хорошими зарплатами в Одессе, которые есть на портале work.ua.

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В городе Одесса компания объявила об открытии вакансии менеджера по работе с клиентами, для которого критически важно знания немецкого языка. Зарплата на данной позиции может достигать 80 тыс. грн. Компания, специализирующаяся на покупке волос, ищет кандидата с опытом работы в соответствующей сфере, а также с хорошими коммуникативными навыками и умением работать в команде.

Зарплата до 80 тыс. грн - обзор самых дорогих вакансий в Одессе - фото 1
Вакансия менеджера по работе с клиентами со знанием немецкого языка. Фото: скриншот

Кроме этого, на портале также размещена подобная вакансия, правда, знание немецкого необязательно. Компания ищет менеджера по работе с клиентами для покупки автомобилей на американских аукционах. Обещают з/п в 60 тыс. грн с возможным ростом.

Зарплата до 80 тыс. грн - обзор самых дорогих вакансий в Одессе - фото 2
Вакансия менеджера по работе с клиентами. Фото: скриншот

Вакансии продавцов-консультантов

Также в Одессе нуждаются и продавцы-консультанты в различных компаниях. Кандидаты должны иметь желание работать в сфере продаж, коммуникабельность и ориентацию на клиента. Зарплату обещают от 30 тыс. грн и выше.

Основные обязанности включают:

  • Консультирование клиентов по продукции.
  • Оформление продаж и обработка заказов.
  • Поддержание порядка в торговом зале.
  • Ведение учета товаров.
Зарплата до 80 тыс. грн - обзор самых дорогих вакансий в Одессе - фото 3
Вакансия продавец-консультант. Фото: скриншот
Зарплата до 80 тыс. грн - обзор самых дорогих вакансий в Одессе - фото 4
Вакансия торговый представитель. Фото: скриншот

Какая средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата в Одессе, по данным work.ua — 20 тыс. грн. Это на 14% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года. Медиана зарплат рассчитана по данным из 12 340 вакансий, размещенных на портале за последние 3 месяца.

Зарплата до 80 тыс. грн - обзор самых дорогих вакансий в Одессе - фото 5
Средняя зарплата, график. Фото: скриншот

Больше о вакансиях в Одессе

Напомним, ранее мы сообщали о вакансиях для студентов, которые ищут подработку или первую работу в Одессе.

Также мы писали о том, какие должности и зарплаты в Одессе предлагают ветеранам и участникам боевых действий.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы вакансии зарплата

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