Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков arrow

Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков

7 октября 2024 06:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Работа для моряков — где в Одессе нуждаются специалисты
Моряки на судне. Фото: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе объявлен набор офицеров запаса и матросов для службы во флотилии ВМС Украины. Вакансии предлагают высокие зарплаты, карьерный рост и возможность обучения за границей.

Новини.LIVE изучили предложения с хорошими зарплатами для военных моряков в Одессе, которые есть на портале work.ua.

Читайте также:

Спрос на военных моряков

Флотилия Военно-морских сил ВСУ в Одессе активно ищет военных моряков для экипажей кораблей и управления. Вакансии предлагают офицерам запаса морского направления с зарплатой от 30 000 до 90 000 грн, а также матросам с возможностью зарабатывать от 24 000 до 100 000 грн в зависимости от задач.

Зарплата до 120 тысяч - в Одессе ищут моряков - фото 1
Вакансия палубный матрос. Фото: скриншот

Офицеры запаса будут отвечать за поддержание порядка и безопасности на борту, выполнение команд руководства и участие в учебных программах по поддержанию боевой готовности. От кандидатов ожидается наличие высшего образования, желательно профильного, а также готовность к исполнению обязанностей на военной службе. Возраст от 25 до 45 лет, знание английского языка будет преимуществом.

Зарплата до 120 тысяч - в Одессе ищут моряков - фото 3
Вакансия рулево-сигнальный матрос. Фото: скриншот

Матросам также предлагаются важные боевые задачи, в частности, патрулирование в прибрежных зонах и участие в защите морской инфраструктуры. Кроме того, моряки получат социальную защиту, страхование и возможность карьерного роста.

Зарплата до 120 тысяч - в Одессе ищут моряков - фото 2
Вакансия офицер морского направления. Фото: скриншот

Больше о вакансиях в Одессе

Напомним, ранее мы сообщали о вакансиях для студентов, которые ищут подработку или первую работу в Одессе.

Также мы писали о том, какие должности и зарплаты в Одессе предлагают ветеранам и участникам боевых действий.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Доплаты к пенсии в октябре — у кого вырастут выплаты в Украине

Эксклюзив

06:06 Месяц после масштабного ракетного удара по Павлограду — фоторепортаж

06:01 Клиент Ощадбанка потерял 130 тысяч во время получения помощи от ООН — детали

06:00 Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков

05:37 В Крыму было громко — местные думают, что ВСУ "поздравляют" Путина с Днем рождения

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

05:05 Будут дожди, похолодает — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

04:59 Священник УГКЦ из Тернополя станет восьмым в истории украинцем с титулом кардинала

04:30 Какие документы нужны мужчине, чтобы пересечь границу с женой с инвалидностью

04:19 Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском

03:38 Бойцы ГУР уничтожили ЗРК "Оса" сумасшедшей стоимости — эффектные кадры поражения

06:10 Доплаты к пенсии в октябре — у кого вырастут выплаты в Украине

Эксклюзив

06:06 Месяц после масштабного ракетного удара по Павлограду — фоторепортаж

06:01 Клиент Ощадбанка потерял 130 тысяч во время получения помощи от ООН — детали

06:00 Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков

05:37 В Крыму было громко — местные думают, что ВСУ "поздравляют" Путина с Днем рождения

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

05:05 Будут дожди, похолодает — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

04:59 Священник УГКЦ из Тернополя станет восьмым в истории украинцем с титулом кардинала

04:30 Какие документы нужны мужчине, чтобы пересечь границу с женой с инвалидностью

04:19 Марс наш! Дональд Трамп сделал странные заявления на митинге вместе с Илоном Маском

03:38 Бойцы ГУР уничтожили ЗРК "Оса" сумасшедшей стоимости — эффектные кадры поражения

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд