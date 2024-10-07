Работа для моряков — где в Одессе нуждаются специалисты

Моряки на судне. Фото: УНИАН

В Одессе объявлен набор офицеров запаса и матросов для службы во флотилии ВМС Украины. Вакансии предлагают высокие зарплаты, карьерный рост и возможность обучения за границей.

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Флотилия Военно-морских сил ВСУ в Одессе активно ищет военных моряков для экипажей кораблей и управления. Вакансии предлагают офицерам запаса морского направления с зарплатой от 30 000 до 90 000 грн, а также матросам с возможностью зарабатывать от 24 000 до 100 000 грн в зависимости от задач.

Вакансия палубный матрос. Фото: скриншот

Офицеры запаса будут отвечать за поддержание порядка и безопасности на борту, выполнение команд руководства и участие в учебных программах по поддержанию боевой готовности. От кандидатов ожидается наличие высшего образования, желательно профильного, а также готовность к исполнению обязанностей на военной службе. Возраст от 25 до 45 лет, знание английского языка будет преимуществом.

Вакансия рулево-сигнальный матрос. Фото: скриншот

Матросам также предлагаются важные боевые задачи, в частности, патрулирование в прибрежных зонах и участие в защите морской инфраструктуры. Кроме того, моряки получат социальную защиту, страхование и возможность карьерного роста.

Вакансия офицер морского направления. Фото: скриншот

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