Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — подробности

Корабли в море. Фото: иллюстративное/ПРМТУ

Моряки, работавшие на судне под украинским флагом, в течение четырех месяцев не получали зарплаты. Чтобы "выбить" деньги у нанимателя, пришлось привлекать международные организации.

Об этом сообщили в профсоюзе рабочих морского транспорта Украины (ПРМТУ).

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Детали дела

Несмотря на то, что моряки не были членами профсоюза, именно к нему они обратились за помощью. Инспектор Международной федерации транспортных рабочих в Украине Наталья Ефрименко провела переговоры с компанией-судовладельцем. В конце концов, моряки получили положенный им заработок.

"Этот случай наглядно демонстрирует важность своевременного реагирования на потенциальные проблемы", — отмечают в профсоюзе.

Куда жаловаться морякам

В организации отметили, что моряки, сталкивающиеся с нарушением их прав, должны как можно быстрее обращаться в профсоюз или инспектор Международной федерации. Сделать это можно через специальный чат-бот. В ПМРТУ обещают не только проконсультировать, но и прямую помощь в переговорах с работодателями.

Напомним, ранее мы писали о вакансиях для моряков в Одессе.

Также мы сообщали, что вдова погибшего во время российских обстрелов работника порта судится за законные выплаты.