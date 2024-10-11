Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — какой нашли выход arrow

Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — какой нашли выход

11 октября 2024 12:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — подробности
Корабли в море. Фото: иллюстративное/ПРМТУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Моряки, работавшие на судне под украинским флагом, в течение четырех месяцев не получали зарплаты. Чтобы "выбить" деньги у нанимателя, пришлось привлекать международные организации.

Об этом сообщили в профсоюзе рабочих морского транспорта Украины (ПРМТУ).

Читайте также:

Детали дела

Несмотря на то, что моряки не были членами профсоюза, именно к нему они обратились за помощью. Инспектор Международной федерации транспортных рабочих в Украине Наталья Ефрименко провела переговоры с компанией-судовладельцем. В конце концов, моряки получили положенный им заработок.

"Этот случай наглядно демонстрирует важность своевременного реагирования на потенциальные проблемы", — отмечают в профсоюзе.

Куда жаловаться морякам

В организации отметили, что моряки, сталкивающиеся с нарушением их прав, должны как можно быстрее обращаться в профсоюз или инспектор Международной федерации. Сделать это можно через специальный чат-бот. В ПМРТУ обещают не только проконсультировать, но и прямую помощь в переговорах с работодателями.

Напомним, ранее мы писали о вакансиях для моряков в Одессе.

Также мы сообщали, что вдова погибшего во время российских обстрелов работника порта судится за законные выплаты.

Одесса корабль моряки Новости Одессы зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:09 Зима с сюрпризами — синоптики дали прогноз на этот год

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

13:00 Финансовая госпомощь семьям пленных — как подать заявление в октябре

12:56 Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — какой нашли выход

12:54 Пошел в СОЧ — в Киеве выбирают меру пресечения активисту Гнездилову

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:47 Чем кормят украинских защитников — результаты расследования поразили

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

12:34 Суды отменили большинство новых штрафов от ТЦК — основные причины

12:27 Вакансий стало больше — кого ищут работодатели в Украине

12:26 Одесскому катку купят генератор почти за 1,5 млн грн — детали

13:09 Зима с сюрпризами — синоптики дали прогноз на этот год

13:00 Финансовая госпомощь семьям пленных — как подать заявление в октябре

12:56 Одесским морякам четыре месяца не платили зарплату — какой нашли выход

12:54 Пошел в СОЧ — в Киеве выбирают меру пресечения активисту Гнездилову

12:47 Чем кормят украинских защитников — результаты расследования поразили

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:34 Суды отменили большинство новых штрафов от ТЦК — основные причины

12:27 Вакансий стало больше — кого ищут работодатели в Украине

12:26 Одесскому катку купят генератор почти за 1,5 млн грн — детали

12:11 Киев окутал густой туман — фоторепортаж столицы во мгле

11:56 Укрзалізниця добавила новый поезд в Одессу — расписание

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll