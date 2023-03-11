Два потяги з Одеси тимчасово змінять схему руху

Зміни в розкладі руху поїздів

Укрзалізниця починає серію планових ремонтів інфраструктури. У зв'язку із їх стартом відбудуться зміни в графіку руху деяких поїздів в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Одеса — Подільськ

З 27 березня по 14 квітня 2023 року розклад руху 9 поїздів, що прямують з Одеси в Подільськ, буде змінено. Час руху поїздів скорочено до 5 хвилин на дільниці.

Одеса — Рахів

З 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) тимчасовою кінцевою станцією для поїзда №25/26 Одеса — Рахів буде Яремче, за винятком вихідних днів. У суботу та неділю поїзд прибуде та відправиться зі звичної кінцевої станції Рахів.

Ці зміни в розкладі руху поїздів можуть вплинути на пасажирів, які користуються цими маршрутами. Рекомендується планувати свої подорожі заздалегідь та перевіряти актуальний розклад руху поїздів на офіційному сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб позбутися російського минулого. Перший етап — перейменування Південно-Західної залізниці. Українці зможуть зробити вибір у додатку "Дія".

Ще на залізничних вокзалах Одеси, Дніпра, Харкова, Сум та Чернігова відкрилася виставка "Вишиті болем" про сексуальне насильство воєнного часу. Історії зі збірних образів людей переклали на нетравматичну й доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках.

Також ми писали, що світовий банк виділить українському національному залізничному перевізнику Укрзалізниця, який продовжує збиткувати, 25 мільйонів доларів гранту. Їх планують направити на купівлю та будівництво контейнерних платформ.