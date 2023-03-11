Два поезда из Одессы временно изменят схему движения
Укрзализныця начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры. В связи с их стартом произойдут изменения в графике некоторых поездов в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Одесса — Подольск
С 27 марта по 14 апреля 2023 года расписание движения 9 поездов, следующих из Одессы в Подольск, будет изменено. Время движения поездов сокращено до 5 минут на участке.
Одесса — Рахов
С 26 марта по 9 мая (при отправлении из Яремче — с 27 марта по 10 мая) временной конечной станцией для поезда №25/26 Одесса — Рахов будет Яремче, за исключением выходных дней. В субботу и воскресенье поезд прибудет и отправится с привычной станции Рахов.
Эти изменения в расписании поездов могут повлиять на пассажиров, которые пользуются этими маршрутами. Рекомендуется планировать свои поездки заранее и проверять актуальное расписание поездов на официальном сайте Укрзализныци.
Напомним, Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", чтобы избавиться от российского прошлого. Первый этап — переименование Юго-Западной железной дороги. Украинцы смогут сделать выбор в приложении "Дія".
Еще на железнодорожных вокзалах Одессы, Днепра, Харькова, Сум и Чернигова открылась выставка "Вышитые болью" о сексуальном насилии военного времени. Истории из сборных образов людей перевели на нетравматический и доступный всем язык орнамента и вышили на полотенцах.
Также мы писали, что всемирный банк выделит украинскому национальному железнодорожному перевозчику Укрзализныця, который продолжает уничтожать 25 миллионов долларов гранта. Их планируют направить на покупку и строительство контейнерных платформ.