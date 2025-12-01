Відключення світла в Одесі: аварія та графіки обмежень

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні вранці, 1 грудня, через аварійну ситуацію на енергетичному об’єкті частина Приморського та Пересипського районів залишилася без світла. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії. Мешканців просять зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій. Такі ситуації впливають і на роботу підприємств та бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Аварія на електромережах

О 7:20 1 грудня сталася аварія на об’єкті іншої енергетичної компанії, від якої отримують електроенергію частини Приморського та Пересипського районів Одеси. На місці вже працюють бригади для швидкого відновлення обладнання та повернення світла у домівки.

Графіки світла

Одночасно в Україні тривають заходи енергозбереження через попередні масовані ракетно-дронові атаки. У всіх регіонах запроваджуються погодинні відключення електроенергії від 0,5 до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України. Також ми писали, що через ворожу атаку у Сумах проблеми зі світлом та водою.

