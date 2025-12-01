Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Два райони Одеси залишилися без світла — аварія на лінії

Два райони Одеси залишилися без світла — аварія на лінії

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:49
Відключення світла в Одесі: аварія та графіки обмежень
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні вранці, 1 грудня, через аварійну ситуацію на енергетичному об’єкті частина Приморського та Пересипського районів залишилася без світла. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії. Мешканців просять зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій. Такі ситуації впливають і на роботу підприємств та бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК

Реклама
Читайте також:

Аварія на електромережах

О 7:20 1 грудня сталася аварія на об’єкті іншої енергетичної компанії, від якої отримують електроенергію частини Приморського та Пересипського районів Одеси. На місці вже працюють бригади для швидкого відновлення обладнання та повернення світла у домівки.

Графіки світла

Одночасно в Україні тривають заходи енергозбереження через попередні масовані ракетно-дронові атаки. У всіх регіонах запроваджуються погодинні відключення електроенергії від 0,5 до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК​​​​

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України. Також ми писали, що через ворожу атаку у Сумах проблеми зі світлом та водою.

 

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації