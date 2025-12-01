Отключение света в Одессе: авария и графики ограничений

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня утром, 1 декабря, из-за аварийной ситуации на энергетическом объекте часть Приморского и Пересыпского районов осталась без света. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Жителей просят сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций. Такие ситуации влияют и на работу предприятий и бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Авария на электросетях

В 7:20 1 декабря произошла авария на объекте другой энергетической компании, от которой получают электроэнергию части Приморского и Пересыпского районов Одессы. На месте уже работают бригады для быстрого восстановления оборудования и возвращения света в дома.

Графики света

Одновременно в Украине продолжаются мероприятия энергосбережения из-за предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Во всех регионах вводятся почасовые отключения электроэнергии от 0,5 до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины. Также мы писали, что из-за вражеской атаки в Сумах проблемы со светом и водой.

